Отставные генералы и адмиралы США написали о выборах и здоровье Байдена

Джо Байден (Фото: Chris Kleponis / Cnp / Global Look Press)

Более 120 отставных американских генералов и адмиралов заявили о необходимости проверить психическое и физическое здоровье президента США Джо Байдена и подняли вопрос о легитимности состоявшихся в 2020 году выборах главы государства. Свое письмо они опубликовали на портале Flag Officers 4 America. В описании этого ресурса говорится, что это портал отставных американских военных, которые «обязались поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних».

Авторы письма утверждают, что Соединенные Штаты находятся «в глубокой опасности», и американцы как никогда с момента основания страны в 1776 году вынуждены сражаться «за выживание в качестве конституционной республики».

Итоги выборов 2020 года могли быть сфальсифицированы, а в ходе голосования граждан имели место нарушения, говорится в документе.

Военные также указали, что администрация Байдена начала «полномасштабное наступление» на конституционные права американцев и «в диктаторской манере» подписала в обход Конгресса более 50 указов, многие из которых отменили постановления предыдущей администрации.