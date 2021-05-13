Отставные генералы и адмиралы США написали о выборах и здоровье Байдена

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 74,04 (-0,12) Инвестиции, 12 мая, 14:02
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 89,85 (-0,16) Инвестиции, 12 мая, 14:02
В ЦНИИмаш назвали число опасных сближений МКС с космическим мусором Технологии и медиа, 10:13 Ректор РХТУ им. Менделеева — о состоянии и задачах российского биотеха Партнерский материал, 10:13 Полиция остановила на скоростном шоссе Tesla без водителя за рулем Авто, 10:09 В Израиле заявили о подготовке планов наземной операции в секторе Газа Политика, 10:04 Как российский бизнес внедряет принципы ответственного инвестирования Партнерский материал, 10:02 Как законно стать владельцем заброшенной дачи Недвижимость, 10:02 Пыльца, пыль и аллергия: как работают домашние очистители воздуха РБК и Dyson, 10:01 Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам Общество, 09:52 Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии Pro, 09:42 Отставные генералы и адмиралы США написали о выборах и здоровье Байдена Политика, 09:39 Без чего невозможно представить гардероб успешного бизнесмена РБК и Dior, 09:29 Армия Израиля сообщила о поражении 600 целей в секторе Газа Политика, 09:27 СМИ узнали детали о сделке по покупке «Акадо» «Ростехом» Бизнес, 09:16 Кто в 2021 году заплатит 1,7 млрд руб. за вред экологии: пять кейсов Pro, 09:09
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Отставные генералы и адмиралы США написали о выборах и здоровье Байдена

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chris Kleponis / Cnp / Global Look Press)

Более 120 отставных американских генералов и адмиралов заявили о необходимости проверить психическое и физическое здоровье президента США Джо Байдена и подняли вопрос о легитимности состоявшихся в 2020 году выборах главы государства. Свое письмо они опубликовали на портале Flag Officers 4 America. В описании этого ресурса говорится, что это портал отставных американских военных, которые «обязались поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних».

Авторы письма утверждают, что Соединенные Штаты находятся «в глубокой опасности», и американцы как никогда с момента основания страны в 1776 году вынуждены сражаться «за выживание в качестве конституционной республики».

Итоги выборов 2020 года могли быть сфальсифицированы, а в ходе голосования граждан имели место нарушения, говорится в документе.

Военные также указали, что администрация Байдена начала «полномасштабное наступление» на конституционные права американцев и «в диктаторской манере» подписала в обход Конгресса более 50 указов, многие из которых отменили постановления предыдущей администрации.

Песков сообщил об анализе возможной встречи Путина и Байдена
Политика

Помимо этого, генералы раскритиковали «меры по контролю населения», в частности локдаун, закрытие школ, предприятий и цензуру. Они назвали это «прямым посягательством» на права американцев.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние Главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена — РБК.). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», — отметили авторы письма, говоря о мерах, которые должны быть приняты.

Читайте на РБК Pro
Почему компании по всему миру переходят на четырехдневку Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Прощальное интервью: нужна ли откровенность в разговоре перед увольнением Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла

Президентские выборы в США состоялись в ноябре прошлого года. По итогам голосования Дональд Трамп, занимавший пост главы государства, уступил Байдену. При этом республиканец отказался признать итоги выборов и неоднократно называл прошедшее голосование «большим мошенничеством». В частности, Трамп выступал против подсчета голосов, которые пришли по почте, после дня выборов, а также говорил о том, что победа Байдена стала возможной благодаря коррупции в крупных городах ключевых штатов.

После инаугурации Байден отменил многие указы Трампа. В частности, он вернул США в Парижское соглашение по климату, отменил выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отменил запрет на въезд в страну граждан из ряда мусульманских и африканских стран, а также остановил строительство стены на границе с Мексикой.

Джо Байден генералы США
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Twitter заблокировал аккаунт для репостов с нового сайта Трампа
Политика
Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным после кибератаки
Политика
В Кремле ответили на вопрос о месте встречи Путина и Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter