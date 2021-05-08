Песков сообщил об анализе возможной встречи Путина и Байдена

Российская сторона продолжает анализировать ситуацию для принятия решения о возможности проведения саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы продолжаем анализировать ситуацию», — сказал Песков.

В середине апреля Байден предложил Путину провести российско-американский саммит в «третьей стране». Встреча может состояться летом этого года. В Кремле подтвердили, что речь идет о летних месяцах, однако подчеркнули, что дата саммита не определена. 4 мая Байден заявил, что он «надеется и ожидает» встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня.

В МИД Словении заявили, что готовы организовать у себя саммит президентов России и США. Также выразили готовность принять лидеров у себя Швейцария, Финляндия и Австрия.