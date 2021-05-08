Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 89,51 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Почему цена Ethereum продолжает расти. Главные причины Крипто, 05:33 Число пострадавших при столкновениях в Иерусалиме превысило 200 человек Политика, 05:30 Песков сообщил об анализе возможной встречи Путина и Байдена Политика, 05:27 В Уфе во время репетиции парада Победы загорелся советский танк Общество, 04:44 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 04:33 WSJ узнала о просьбе союзников США отсрочить вывод войск из Афганистана Политика, 04:12 Россия призвала спасти детей из лагеря в Сирии из-за вспышки COVID-19 Общество, 03:36 СМИ узнали о планах Неймара продлить контракт с ПСЖ на четыре года Спорт, 03:31 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 03:27 В США сотрудники McDonald's заявили о планах по забастовке Бизнес, 03:25 Венедиктов назвал число ветеранов-фронтовиков ВОВ в Москве Общество, 02:55 Премьер Италии заявил о нереализованной «мечте Евросоюза» Политика, 02:32 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 02:10 СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Мытищах Общество, 01:49
Политика ,  
0 

Песков сообщил об анализе возможной встречи Путина и Байдена

Российская сторона продолжает анализировать ситуацию для принятия решения о возможности проведения саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы продолжаем анализировать ситуацию», — сказал Песков.

Байден исключил влияние ситуации у границы Украины на встречу с Путиным
Политика
<p>Джо Байден</p>

В середине апреля Байден предложил Путину провести российско-американский саммит в «третьей стране». Встреча может состояться летом этого года. В Кремле подтвердили, что речь идет о летних месяцах, однако подчеркнули, что дата саммита не определена. 4 мая Байден заявил, что он «надеется и ожидает» встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня.

В МИД Словении заявили, что готовы организовать у себя саммит президентов России и США. Также выразили готовность принять лидеров у себя Швейцария, Финляндия и Австрия.

Дмитрий Песков Джо Байден Владимир Путин саммит Россия США
Материалы по теме
В Словении заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена
Политика
В Кремле ответили на вопрос о месте встречи Путина и Байдена
Политика
Politico назвало «темных лошадок» среди мест саммита Путина и Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter