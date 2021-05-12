Истребитель Су-27 вновь сопроводил самолеты ВВС Франции над Черным морем

Самолет тактической авиации ВВС Франции «Мираж-2000» (Фото: Минобороны РФ)

Российский истребитель Су-27 сопроводил три самолета военно-воздушных сил Франции над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает «Интерфакс». Полет выполнял истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации «Мираж-2000» и самолет-заправщик С-135. В ведомстве отметили, что государственная граница России нарушена не была.

10 мая российские истребители Су-27 также перехватили группу, состоящую из самолета-заправщика КС-135 и двух многоцелевых истребителей «Мираж-2000» ВВС Франции над Черным морем. Границу России они не нарушили.

На следующий день российский истребитель Су-30 снова обнаружил еще одну группу французских самолетов, оказавшихся над акваторией Черного моря и приблизившихся к границе России, и сопроводил их. Состав группы был тот же: один самолет-заправщик С-135 и два истребителя «Мираж-2000».