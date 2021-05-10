Российские Су-27 сопроводили военные самолеты Франции над Черным морем

Истребители Су-27 (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Два российских истребителя Су-27 сопроводили группу из трех самолетов ВВС Франции над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа самолетов ВВС Франции состояла из самолета-заправщика КС-135 и двух многоцелевых истребителей Mirage 2000. В ведомстве подчеркнули, что нарушения государственной границы России допущено не было.

«После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — отметили в центре.