Российский Су-30 перехватил три французских самолета над Черным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил группу из трех самолетов ВВС Франции над акваторией Черного моря, которые приблизились к российской границе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — уточнили в ведомстве.

Видео: Минобороны РФ

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По информации ведомства, инцидент у российских границ произошел 11 мая, а экипаж Су-30 успешно идентифицировал самолеты НАТО и сопроводил их над акваторией Черного моря. Так, группа ВВС Франции состояла из самолета-заправщика С-135 и двух многоцелевых истребителей «Мираж-2000». В ведомстве подчеркнули, что нарушения государственной границы России допущено не было.