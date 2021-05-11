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Политика ,  
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Российский Су-30 перехватил три французских самолета над Черным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил группу из трех самолетов ВВС Франции над акваторией Черного моря, которые приблизились к российской границе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — уточнили в ведомстве.

Видео: Минобороны РФ
Видео: Минобороны РФ
Video

По информации ведомства, инцидент у российских границ произошел 11 мая, а экипаж Су-30 успешно идентифицировал самолеты НАТО и сопроводил их над акваторией Черного моря. Так, группа ВВС Франции состояла из самолета-заправщика С-135 и двух многоцелевых истребителей «Мираж-2000». В ведомстве подчеркнули, что нарушения государственной границы России допущено не было.

Российские Су-27 сопроводили военные самолеты Франции над Черным морем
Политика
Истребители Су-27

Днем ранее два российских истребителя Су-27 также сопровождали группу из трех французских самолетов над акваторией Черного моря. По информации Национального центра управления обороной России, это также были 2 истребителя «Мираж-2000» и заправщик КС-135. Тогда самолеты НАТО развернулись у границы с Россией, не пересекая ее.

истребитель НАТО Черное море Су-30 ВВС Франции
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