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Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем

Французские самолеты Mirage 2000, перехваченные российским Су-27
Французские самолеты Mirage 2000, перехваченные российским Су-27 (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Российские истребители Су-27 над Черным морем перехватили группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации Mirage 2000. Об этом сообщили РБК в Национальном центре управления обороной России.

По данным центра, истребители подняли в воздух для опознания обнаруженных воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России. Они сопроводили французские самолеты над акваторией Черного моря. В ведомстве отметили, что нарушения государственной границы России самолетами ВВС Франции не было допущено.

МиГ-31БМ перехватил самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
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Ранее в Минобороны России сообщали о перехвате разведывательного самолета Falcon 20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Для его перехвата в воздух был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Российский экипаж сопроводил норвежский самолет, после чего вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы зафиксировано не было.

Россия перехват самолетов Черное море Су-27 Франция
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