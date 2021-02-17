Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем

Французские самолеты Mirage 2000, перехваченные российским Су-27 (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Российские истребители Су-27 над Черным морем перехватили группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации Mirage 2000. Об этом сообщили РБК в Национальном центре управления обороной России.

По данным центра, истребители подняли в воздух для опознания обнаруженных воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России. Они сопроводили французские самолеты над акваторией Черного моря. В ведомстве отметили, что нарушения государственной границы России самолетами ВВС Франции не было допущено.

Ранее в Минобороны России сообщали о перехвате разведывательного самолета Falcon 20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Для его перехвата в воздух был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Российский экипаж сопроводил норвежский самолет, после чего вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы зафиксировано не было.