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Политика ,  
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Кремль отреагировал на слова Кадырова о «беспределе» в Иерусалиме

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что власти Израиля должны извиниться перед палестинцами за ситуацию в Восточном Иерусалиме, не отражает официальную позицию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что внешнеполитическая позиция Российской Федерации формулируется главой государства», — сказал Песков.

По его словам, заявление Кадырова официальной позицией Москвы считаться не может.

Песков также напомнил, что официальную позицию страны ранее сформулировал российский МИД.

Материал дополняется

Дмитрий Песков Рамзан Кадыров Израиль
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