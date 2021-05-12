Политика , 12 мая, 14:17
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Кремль отреагировал на слова Кадырова о «беспределе» в Иерусалиме
Дмитрий Песков
Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что власти Израиля должны извиниться перед палестинцами за ситуацию в Восточном Иерусалиме, не отражает официальную позицию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Вы знаете, что внешнеполитическая позиция Российской Федерации формулируется главой государства», — сказал Песков.
По его словам, заявление Кадырова официальной позицией Москвы считаться не может.
Песков также напомнил, что официальную позицию страны ранее сформулировал российский МИД.
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