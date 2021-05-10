Кадыров потребовал остановить «беспредел» в Восточном Иерусалиме

Мировое сообщество должно остановить «беспредел» в Восточной Иерусалиме, где ранее произошло столкновение палестинцев с израильскими силовиками. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мировое сообщество не должно и не вправе молчать на фоне происходящего. Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить. Так или иначе он будет остановлен», — отметил Кадыров.

Глава Чечни призвал урегулировать конфликт, «пока не поздно». По его мнению, власти Израиля должны извиниться перед палестинцами за произошедшее.

Кадыров назвал случившееся «провокацией в самой изощренной форме». По его словам, таким образом Израиль стремился к тому, чтобы мусульмане «где-то в отместку нарушили закон». Тогда власти Израиля будут говорить о том, что «последователи религии Ислам террористы», пояснил он.