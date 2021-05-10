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Кадыров потребовал остановить «беспредел» в Восточном Иерусалиме

Мировое сообщество должно остановить «беспредел» в Восточной Иерусалиме, где ранее произошло столкновение палестинцев с израильскими силовиками. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мировое сообщество не должно и не вправе молчать на фоне происходящего. Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить. Так или иначе он будет остановлен», — отметил Кадыров.

Глава Чечни призвал урегулировать конфликт, «пока не поздно». По его мнению, власти Израиля должны извиниться перед палестинцами за произошедшее.

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Кадыров назвал случившееся «провокацией в самой изощренной форме». По его словам, таким образом Израиль стремился к тому, чтобы мусульмане «где-то в отместку нарушили закон». Тогда власти Израиля будут говорить о том, что «последователи религии Ислам террористы», пояснил он.

Кадыров сообщил, что столкновения с израильским спецназом произошли в последнюю пятницу Рамадана, когда тысячи верующих собрались в мечети Аль-Акса. Глава Чечни заявил, что мусульмане никому не позволят шутить со своей святыней и, если потребуется, не пожалеют жизни, чтобы уберечь Аль-Аксу.

Ситуация в Восточном Иерусалиме обострилась вечером 7 мая. Столкновения произошли в двух районах города: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей, что привело к акциям протеста. В результате столкновения палестинцев с израильскими силовиками пострадали более 200 человек, из них 88 госпитализировали. По данным Красного Полумесяца, большинство пострадавших получили травмы из-за обстрела резиновыми пулями.

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