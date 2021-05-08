В результате столкновений в Иерусалиме пострадали свыше 160 человек

В результате столкновений в Восточном Иерусалиме пострадали порядка 163 человек. Об этом сообщает палестинское информационное агентство ВАФА со ссылкой на Красный полумесяц.

По данным агентства, большинство пострадавших получили ранения в голову. Из них 83 человека были доставлены в больницу.

В свою очередь, израильский портал Walla сообщает о шести пострадавших сотрудников полиции.

Беспорядки начались вечером, 7 мая, возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. В этом районе, по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, который впоследствии перерастают в столкновения с полицией, пишет Walla.