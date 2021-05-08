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В результате столкновений в Иерусалиме пострадали свыше 160 человек

В результате столкновений в Восточном Иерусалиме пострадали порядка 163 человек. Об этом сообщает палестинское информационное агентство ВАФА со ссылкой на Красный полумесяц.

По данным агентства, большинство пострадавших получили ранения в голову. Из них 83 человека были доставлены в больницу.

В свою очередь, израильский портал Walla сообщает о шести пострадавших сотрудников полиции.

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Махмуд Аббас

Беспорядки начались вечером, 7 мая, возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. В этом районе, по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, который впоследствии перерастают в столкновения с полицией, пишет Walla.

В связи со столкновениями президент Палестины Махмуд Аббас призвал к проведению заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

«Я поручил нашему посланнику [в ООН Рияду Мансуру] инициировать созыв заседания Совбеза ООН для принятия соответствующих решений по Иерусалиму. Я призываю международное сообщество взять полную ответственность за то, чтобы была остановлена агрессия против нашего народа и против наших святынь», — заявил Абба.

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В конце января 2020 года экс-президент США Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, который назвали «сделкой века».

В документе говорится о создании двух государств. Столицей Израиля остается Иерусалим, а палестинской столицей — Восточный Иерусалим. Также в документе прописано, что Храмовая гора в Иерусалиме сохраняет статус кво, а Израиль распространяет суверенитет на Иорданскую долину, Самарию, Иудею. Палестина вдвое увеличивает свою территорию. При этом палестинское радикальное движение ХАМАС должно быть разоружено, а Сектор Газа демилитаризирован.

Израиль принял предложенный Трампом план. Аббас же назвал его «пощечиной века» и заявил, что Иерусалим не продается.

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