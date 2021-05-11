Глава Минздрава отчитался перед Путиным о ситуации в Казани

Михаил Мурашко и Рустам Минниханов во время посещения казанской республиканской детской клинической больницы (Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru)

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, срочно прибывший в Казань после нападения на школу, отчитался перед президентом Владимиром Путиным о ситуации в городе и о том, как идет оказание помощи пострадавшим, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Содержание отчета Мурашко передала пресс-служба Минздрава. «Сейчас мы провели обход всех детей, находящихся на лечении. В детской больнице находятся 18 пациентов, из них шесть детей тяжелых, двое детей в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые ранения, огнестрельные, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и эвакуации из здания», — рассказал министр.

К самой школе выезжали 36 машин скорой помощи. Для оказания помощи в Казань прибыли 39 специалистов из других регионов, в том числе 18 специалистов из федеральных клиник, включая анестезиологов-реаниматологов, хирургов, психиатров, восемь специалистов «Центроспаса» и дополнительно 12 психологов от МЧС России.

«Решение по транспортировке будет приниматься в зависимости от стабильности пациентов. Это требует оценки очень тщательной, потому что взлет-посадка — это всегда дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с учетом того, что была кровопотеря, поэтому сейчас произойдет переоценка и финальный список будет озвучен. В том числе согласуем с родителями», — добавил Мурашко.