Восьмерых пострадавших при стрельбе в Казани направят на лечение в Москву

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Восьмерых пострадавших во время стрельбы в казанской школе № 175 перевезут на лечение в Москву, заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева, передает «Татар-информ»

«При промежуточных итогах консилиумах принято решение: трое взрослых и пятеро детей готовятся к транспортировке», — сказала Фазлеева.

Утром 11 мая на казанскую школу № 175 совершил вооруженное нападение ее выпускник Ильназ Галявиев. В результате стрельбы, которую он открыл по детям и сотрудникам школы, погибли девять человек. Семеро из них были детьми. Кроме того, среди погибших оказались учительница и еще одна женщина.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура. В казанских школах отменили в этот день занятия.