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Пандемия коронавируса ,  
0 

Правительство продлит регистрационные удостоверения лекарств от COVID-19

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Правительство продлит действие регистрационных удостоверений лекарств для лечения коронавирусной инфекции, вакцин от COVID-19 и тест-систем для выявления заболевания, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. Трансляцию ведет телеканал РБК.

По его словам, во время пандемии в России смогли быстро вывести на рынок 12 основных противовирусных средств и вакцины отечественного производства, а также упростили процедуры регистрации лекарств, тест-систем и средств индивидуальной защиты.

«Важно, чтобы и сейчас они вовремя поставлялись в больницы, поликлиники и в аптеки. Поэтому мы продлим действие их регистрационных удостоверений», — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, для этого будет необходимо внести изменения в законодательство.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Михаил Мишустин коронавирус COVID-19
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