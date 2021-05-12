Правительство продлит регистрационные удостоверения лекарств от COVID-19

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Правительство продлит действие регистрационных удостоверений лекарств для лечения коронавирусной инфекции, вакцин от COVID-19 и тест-систем для выявления заболевания, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. Трансляцию ведет телеканал РБК.

По его словам, во время пандемии в России смогли быстро вывести на рынок 12 основных противовирусных средств и вакцины отечественного производства, а также упростили процедуры регистрации лекарств, тест-систем и средств индивидуальной защиты.

«Важно, чтобы и сейчас они вовремя поставлялись в больницы, поликлиники и в аптеки. Поэтому мы продлим действие их регистрационных удостоверений», — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, для этого будет необходимо внести изменения в законодательство.