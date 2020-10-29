Препарат от коронавируса получил постоянную регистрацию в России

В России отечественный аналог фавипиравира тестировали весной. Его эффективность установили в ходе трех независимых клинических исследований, участие в которых приняли более 700 пациентов, средство одобрили для лечения коронавирусной инфекции.

В сентябре помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что фавипиравир в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).