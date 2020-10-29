Препарат от коронавируса получил постоянную регистрацию в России
Препараты против коронавирусной инфекции на основе действующего вещества фавипиравира получили постоянную регистрацию в России. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, передает ТАСС.
«Получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», — сказал он.
Как пояснил Фисенко, препараты для противовирусной терапии проходили ускоренную процедуру. Среди таких замминистра перечислил «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Левилимаб».
Фавипиравир разработала японская компания Fujifilm Holdings Corp. как средство против новых видов гриппа. Весной его проверили в Японии на способность помочь пациентам с COVID-19, однако лекарство оказалось неэффективно. В то же время китайские исследователи заявили, что фавипиравир можно использовать для лечения коронавирусной инфекции, к тому же выводу пришли индийские специалисты.