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Пандемия коронавируса ,  
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Препарат от коронавируса получил постоянную регистрацию в России

Фото:chemrar.ru
Фото: chemrar.ru

Препараты против коронавирусной инфекции на основе действующего вещества фавипиравира получили постоянную регистрацию в России. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, передает ТАСС.

«Получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», — сказал он.

Как пояснил Фисенко, препараты для противовирусной терапии проходили ускоренную процедуру. Среди таких замминистра перечислил «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Левилимаб».

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Фавипиравир разработала японская компания Fujifilm Holdings Corp. как средство против новых видов гриппа. Весной его проверили в Японии на способность помочь пациентам с COVID-19, однако лекарство оказалось неэффективно. В то же время китайские исследователи заявили, что фавипиравир можно использовать для лечения коронавирусной инфекции, к тому же выводу пришли индийские специалисты.

В России отечественный аналог фавипиравира тестировали весной. Его эффективность установили в ходе трех независимых клинических исследований, участие в которых приняли более 700 пациентов, средство одобрили для лечения коронавирусной инфекции.

В сентябре помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что фавипиравир в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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