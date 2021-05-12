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Политика ,  
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На Ройзмана составили три протокола за организацию и участие в митингах

Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В Екатеринбурге полицейские составили три протокола на бывшего мэра города Евгения Ройзмана: два — за организацию несанкционированной акции и один — за участие в ней. Об этом Ройзман написал на своей странице в Instagram.

«Три протокола. 31-го января организация. 21-го апреля организация и участие. Организация — это твит и один ретвит. Это же и призыв. Даже не могу запомнить всё. Ни от чего не отказываюсь», — сказал Ройзман. Речь идет о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как передает «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн», суд отклонил все ходатайства защиты во время рассмотрения дела о нарушениях. Издание со ссылкой на адвоката Ройзмана Юлию Федотову сообщает, что тому грозит до 10 суток ареста. По словам юриста, это первый случай, когда нарушителю вменяют одновременно и организацию, и участие в акции.

Ройзман сообщил об административном деле за организацию митинга
Общество
Евгений Ройзман

18 января Навального арестовали после прибытия из Германии, где он с конца августа проходил лечение. После этого, 23 и 31 января, по всей стране прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. После митингов 23 января «ОВД-Инфо» сообщало о 4 002 задержанных, после 31 января — 5 658.

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Решение по нему было вынесено еще в 2014 году. Оппозиционера отправили отбывать наказание в исправительную колонию № 2 во Владимирской области.

21 апреля в разных городах России прошли несогласованные акции в поддержку Навального. По данным «ОВД-ИНфо», в протестов были задержаны 1 983 человек в 98 городах. Больше всего — в Санкт-Петербурге (840 задержанных). В Екатеринбурге тогда задержали 12 человек.

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В марте за участие в январских акциях суд оштрафовал Ройзмана на 40 тыс. руб.

Евгений Ройзман митинг
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