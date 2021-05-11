Ройзман сообщил об административном деле за организацию митинга

Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману грозит привлечение к административной ответственности за организацию митинга, сообщил он РБК.

«Мне вменяют административное дело за организацию митинга путем репоста. Если бы я был организатором митинга, я сказал бы вслух, я не стал бы такое скрывать. С другой стороны, факты и логика полицию и суд не интересуют. Статья арестная, так что на суд завтра иду с вещами», — пояснил он.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова ранее сообщила Ura.ru, что ее клиент должен явиться в полицию в 9:00 по местному времени 12 мая, на него будет составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Ройзману грозит до десяти суток ареста. Изданию Znak.com Федотова сказала, что в этот же день может состояться суд. По ст. 20.2 КоАП привлекают к ответственности в том числе за посты в социальных сетях о митингах в поддержку Навального, пояснила она.

21 апреля в разных городах России, в том числе в Екатеринбурге, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок по делу «Ив Роше». В акции сторонников Навального в уральской столице участвовал и Ройзман.