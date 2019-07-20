Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери

Режиссер Оливер Стоун во время интервью с Владимиром Путиным попросил российского президента стать крестным отцом его 22-летней дочери. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.

Стоун поинтересовался у Путина, какое количество людей он крестил — «100? 300?». Российский президент ответил, что стал крестным для «единиц», после чего режиссер попросил главу государства сделать это же и для его дочери. Стоун уточнил, что девушке 22 года, она воспитана в «христианской традиции».

«Но надо ее спросить [о крещении], — отреагировал Путин, не дав однозначного ответа.

Российский президент публично подтверждал, что является крестным отцом дочери Виктора Медведчука — украинского политика, возглавлявшего администрацию президента Леонида Кучмы, а сейчас — председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».