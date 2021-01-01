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Пандемия коронавируса ,  
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Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID

Американский режиссер документального кино Оливер Стоун сделал прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом он рассказал в интервью «Первому каналу».

«Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине», — сказал он.

Режиссер пояснил, что пока он прошел только первый этап вакцинации и позднее ему придется вернуться в Россию для получения второго компонента. Стоун также заявил, что не понимает, почему западные страны игнорируют российский препарат. По его словам, «Спутник V» может быть полезен.

Вакцина против COVID-19 поступила во все регионы России
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 11 августа президент России Владимир Путин лично объявил о регистрации препарата. Сейчас в гражданский оборот поступили 320 тыс. доз. Таким образом, вне клинических исследований процедуру вакцинации прошли более 200 тыс. россиян.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 21-й день после получения первого компонента вакцины эффективность препарата составляет 91,4%. При этом на 42-й день испытаний, когда оба компонента получены, эффективность составляет 95%.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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