МИД назвал источники кибератак на Россию

В 2020 году наибольшее количество кибератак на Россию осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов, передает «РИА Новости»

«По данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», — сказал Сыромолотов.

По словам заместителя министра, атакам хакеров подвергались объекты, связанные с разработками вакцин от коронавируса, государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения, а также транспорта.

Ранее глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки — Центра правительственной связи (GCHQ, его подразделением является NCSC) Джереми Флеминг заявил, что Россия представляет самую острую угрозу с точки зрения кибербезопасности. В частности, он указал на предполагаемую причастность России к кибератакам на ИТ-компанию SolarWinds. Как писал Bloomberg, в ходе взлома программного обеспечения SolarWinds пострадали несколько сотен организаций по всему миру, а также правительственные ведомства США. В США считают, что за этими действиями стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, предположительно работающая на российскую Службу внешней разведки.