ХАМАС потребовал от Израиля отвести полицейских от мечети Аль-Акса

Боевое крыло движения движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выдвинуло ультиматум израильским властям, согласно которому они должны отвести своих полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в течение двух часов. Об этом сообщается на сайте организации.

«Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <...> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов» — цитируются в сообщении слова представителя «Бригад Иззэддина аль-Кассама» Абу Обайда.

Позже «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщили, что израильские полицейские покидают мечеть Аль-Акса и ее окрестности в Восточном Иерусалиме, поэтому ХАМАС пока не будет применять обещанные ответные меры.

Ситуация в Восточном Иерусалиме обострилась вечером 7 мая. Тогда столкновения произошли в двух районах города: возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению израильского суда проводилось выселение ряда арабских семей, что привело к протестам.