Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 89,51 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 12:42
ВОЗ сообщила о выходе на плато по смертности и заболеваемости COVID Общество, 03:31 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 03:27 ХАМАС потребовал от Израиля отвести полицейских от мечети Аль-Акса Политика, 03:25 Глава Минприроды рассказал, когда в России закончатся нефть и газ Бизнес, 02:48 Глава Минприроды — РБК: «У нас нет KPI по числу штрафов за вред экологии» Бизнес, 02:48 Вильфанд сообщил о позволяющей отключать отопление погоде в Москве Общество, 02:39 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 02:10 В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков Общество, 02:05 В Москве нашли мертвым зампрокурора Красносельского района Петербурга Общество, 02:02 Власти Словакии пообещали начать вакцинацию «Спутником V» в ближайшие дни Общество, 01:36 Какие данные обо мне собирает смартфон РБК и M.Video, 01:02 Израиль сообщил о пуске около 150 ракет из сектора Газа Политика, 00:57 Песков заявил о непричастности России к кибератаке на трубопроводы в США Политика, 00:47 В «Спартаке» раскрыли детали нападения на медиадиректора клуба Спорт, 00:44
Политика ,  
0 

ХАМАС потребовал от Израиля отвести полицейских от мечети Аль-Акса

Боевое крыло движения движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выдвинуло ультиматум израильским властям, согласно которому они должны отвести своих полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в течение двух часов. Об этом сообщается на сайте организации.

«Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <...> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов» — цитируются в сообщении слова представителя «Бригад Иззэддина аль-Кассама» Абу Обайда.

Позже «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщили, что израильские полицейские покидают мечеть Аль-Акса и ее окрестности в Восточном Иерусалиме, поэтому ХАМАС пока не будет применять обещанные ответные меры.

У иерусалимской мечети Аль-Акса произошел пожар на фоне беспорядков
Политика
Фото:Reuters TV / Reuters

Ситуация в Восточном Иерусалиме обострилась вечером 7 мая. Тогда столкновения произошли в двух районах города: возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению израильского суда проводилось выселение ряда арабских семей, что привело к протестам.

Сообщалось, что израильские полицейские стреляли по собравшимся в мечети резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы заставить их покинуть Аль-Аксу. Согласно последним данным Красного Полумесяца, в результате столкновений ранения получили 395 палестинцев, из них 263 были доставлены в больницу.

ХАМАС Израиль ультиматум
Материалы по теме
У иерусалимской мечети Аль-Акса произошел пожар на фоне беспорядков
Политика
Израиль сообщил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Политика
В Палестине заявили о гибели 20 человек при авиаударах Израиля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter