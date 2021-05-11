Володин предложил лишить психически неустойчивых людей доступа к оружию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил ограничить для людей с неустойчивой психикой доступ к огнестрельному оружию. Эту инициативу он высказал в своем Telegram-канале, комментируя стрельбу в казанской гимназии.

«Правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой», — считает Володин.

Спикер Госдумы также предложил ужесточить персональную ответственность за фиктивные справки при получении документов на оружие.

Утром 11 мая в Казани выпускник гимназии № 175 — 19-летний Ильназ Галявиев — открыл стрельбу из ружья в этом учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 21 человек, включая 18 детей, получил ранения.