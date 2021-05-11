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Стрельба в школе в Казани ,  
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Володин предложил лишить психически неустойчивых людей доступа к оружию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил ограничить для людей с неустойчивой психикой доступ к огнестрельному оружию. Эту инициативу он высказал в своем Telegram-канале, комментируя стрельбу в казанской гимназии.

«Правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой», — считает Володин.

Спикер Госдумы также предложил ужесточить персональную ответственность за фиктивные справки при получении документов на оружие.

Володин после ЧП в Казани решил обсудить запрет на анонимность в Сети
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Машина скорой помощи около школы № 175, где в результате стрельбы погибли люди

Утром 11 мая в Казани выпускник гимназии № 175 — 19-летний Ильназ Галявиев — открыл стрельбу из ружья в этом учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 21 человек, включая 18 детей, получил ранения.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Напавший был задержан. В апреле Галявиева отчислили из одного из казанских колледжей. В своем Telegram-канале подозреваемый анонсировал нападение на гимназию, он призывал к аналогичным действиям подписчиков. Лицензию на оружие Галявиев получил несколько недель назад и приобрел охотничье ружье. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Вячеслав Володин оружие стрельба в школе Казань
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