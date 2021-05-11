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Стрельба в школе в Казани ,  
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Прокуратура проверит законность лицензии на оружие стрелка из Казани

Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru
Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru

Прокуратура Республики Татарстан проверит законность выдачи лицензии на оружие 19-летнему жителю Казани, который устроил стрельбу в школе, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
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Ведомство также проверит обеспечение безопасности школьников и персонала образовательных организаций Казани, в том числе охрану и соблюдение пропускного режима. «Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия», — говорится в сообщении.

«Ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела поставлены в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особый контроль», — сообщили в ведомстве.

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Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила повысить возраст, с которого можно владеть оружием, до 21 года. Исключение составляют те, кто служил в армии.

Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший в школе в Казани.

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Сотрудники правоохранительных органов у школы № 175 в Казани

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Вооруженный человек вошел в школу и открыл стрельбу из автоматического оружия. В результате стрельбы погибли девять человек, из которых семеро — школьники.

По словам главы республики Рустама Минниханова, у 19-летнего подростка, которого задержали по подозрению в нападении на школьников, было официально зарегистрировано оружие.

Еще 18 детей, по словам Минниханова, находятся в детской клинической больнице. Среди них есть дети как с огнестрельными ранениями, так и с переломами и ушибами, уточнил он. В больницах находятся и три взрослых, у которых также огнестрельные ранения.

Источник РБК, близкий к колледжу казанского университета управления «ТИСБИ», сообщил, что до недавнего времени 19-летний стрелок учился в этом учебном заведении, его зовут Ильназ Галявиев.

В связи с происшествием СК расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).

стрельба Казань Школа Генпрокуратура оружие
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