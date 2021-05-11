Прокуратура проверит законность лицензии на оружие стрелка из Казани

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила повысить возраст, с которого можно владеть оружием, до 21 года. Исключение составляют те, кто служил в армии.

Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший в школе в Казани.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Вооруженный человек вошел в школу и открыл стрельбу из автоматического оружия. В результате стрельбы погибли девять человек, из которых семеро — школьники.

По словам главы республики Рустама Минниханова, у 19-летнего подростка, которого задержали по подозрению в нападении на школьников, было официально зарегистрировано оружие.

Еще 18 детей, по словам Минниханова, находятся в детской клинической больнице. Среди них есть дети как с огнестрельными ранениями, так и с переломами и ушибами, уточнил он. В больницах находятся и три взрослых, у которых также огнестрельные ранения.

Источник РБК, близкий к колледжу казанского университета управления «ТИСБИ», сообщил, что до недавнего времени 19-летний стрелок учился в этом учебном заведении, его зовут Ильназ Галявиев.

В связи с происшествием СК расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).