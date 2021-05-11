Прокуратура проверит законность лицензии на оружие стрелка из Казани
Прокуратура Республики Татарстан проверит законность выдачи лицензии на оружие 19-летнему жителю Казани, который устроил стрельбу в школе, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Ведомство также проверит обеспечение безопасности школьников и персонала образовательных организаций Казани, в том числе охрану и соблюдение пропускного режима. «Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия», — говорится в сообщении.
«Ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела поставлены в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особый контроль», — сообщили в ведомстве.