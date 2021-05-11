Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

МиГ-31 (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии, который приблизился к российской границе, над акваторией Баренцева моря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — уточнили в ведомстве.

По информации ведомства, инцидент у северных границ России произошел 11 мая, а экипаж МиГ-31 успешно идентифицировал самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии Р-3С «Орион» и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

После того как норвежский «Орион» развернулся, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. «Нарушение государственной границы Российской Федерации не допущено», — добавили в ведомстве.