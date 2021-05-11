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Политика ,  
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Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

МиГ-31
МиГ-31 (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии, который приблизился к российской границе, над акваторией Баренцева моря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — уточнили в ведомстве.

МиГ-31 перехватил патрульные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем
Общество
Р-3С &laquo;Орион&raquo; ВВС Норвегии

По информации ведомства, инцидент у северных границ России произошел 11 мая, а экипаж МиГ-31 успешно идентифицировал самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии Р-3С «Орион» и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

После того как норвежский «Орион» развернулся, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. «Нарушение государственной границы Российской Федерации не допущено», — добавили в ведомстве.

Российский Су-30 перехватил три французских самолета над Черным морем
Политика

Также 11 мая российский истребитель Су-30 перехватил три самолета ВВС Франции над акваторией Черного моря. Среди опознанных целей оказались два многоцелевых истребителя типа «Мираж-2000» и один самолет-заправщик С-135.

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Российские истребители также перехватили три самолета ВВС Франции вблизи российских границ и днем ранее, 10 мая, сообщали в Национальном центре управления обороной России. Тогда на их перехват были отправлены два истребителя Су-27.

самолет Норвегия МиГ-31 перехват самолетов Баренцево море
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Российский Су-30 перехватил три французских самолета над Черным морем
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Российские Су-27 сопроводили военные самолеты Франции над Черным морем
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МиГ-31 перехватил патрульные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем
Общество
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