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МиГ-31 перехватил патрульные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем

Р-3С «Орион» ВВС Норвегии
Р-3С «Орион» ВВС Норвегии (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Самолеты патрульной авиации ВМС США и ВВС Норвегии, приближающиеся к границам России, были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Российский истребитель МиГ-31 из состава сил ПВО Северного флота подняли в воздух для опознавания целей и недопущения нарушения государственной границы России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

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Российский самолет сопроводил иностранные воздушные суда над акваторией Баренцева моря, и после разворота самолетов от государственной границы России МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования.

Уточняется, что нарушения государственной границы России допущено не было, а полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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В начале апреля газета Вооруженных сил «Красная звезда» сообщала об обнаружении 50 самолетов-разведчиков и дронов у границ России за неделю. Из них 37 — самолеты-разведчики и 13 — беспилотники.

1 января в Минобороны России отчитались, что за 2020 год радиотехническими войсками было выявлено у границ России около 4 тыс. боевых и разведывательных самолетов и беспилотников. Там отметили, что ежедневно боевое дежурство по противовоздушной обороне несут свыше 6 тыс. служащих.

новости самолет граница Россия
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