МиГ-31 перехватил патрульные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем

Р-3С «Орион» ВВС Норвегии (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Самолеты патрульной авиации ВМС США и ВВС Норвегии, приближающиеся к границам России, были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Российский истребитель МиГ-31 из состава сил ПВО Северного флота подняли в воздух для опознавания целей и недопущения нарушения государственной границы России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

Российский самолет сопроводил иностранные воздушные суда над акваторией Баренцева моря, и после разворота самолетов от государственной границы России МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования.