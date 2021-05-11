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Политика ,  
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В Думе оценили сроки выхода России из Договора по открытому небу

Фото: Ладислав Карпов / ТАСС
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Скорая денонсация Договора по открытому небу (ДОН) со стороны России является единственно возможным решением, так как смысл этого соглашения теряется после решения США выйти из него, сказал РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Госдума примет документ о денонсации соглашения в ближайшее время. «Думаю, это (законопроект о денонсации ДОН. — РБК) будет принято в ближайшие дни, не будет долгого обсуждения. Это единственно возможное решение, потому что смысл этого соглашения теряется, если Соединенные Штаты выходят из него», — считает депутат.

Первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Юрий Олейников, говоря о возможных сроках принятия проекта закона, высказал мнение, что он будет принят в течение месяца.

«Это давняя история, мы знаем об этом уже год. Как говорится, не мы первые. Думаю, что буквально в течение месяца его примут», — сказал Олейников РБК.

Дума приоритетом рассмотрит денонсацию Договора об открытом небе
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН, он зарегистрирован в базе данных нижней палаты парламента.

В 2020 году о решении выйти из договора объявила администрация предыдущего президента США Дональда Трампа, обвинив Москву в нарушении соглашения. Бывший госсекретарь США Майк Помпео, в частности, заявлял, что Россия использует полученные в рамках ДОН данные для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры Соединенных Штатов и европейских натовских стран.

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В пояснительной записке к документу говорится, что в ноябре прошлого года Вашингтон «под надуманным предлогом» вышел из соглашения, что «существенно нарушило баланс интересов государств — участников договора, достигнутый при его заключении». «Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации», — отмечается в ней.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял, что некоторые страны во главе с Соединенными Штатами стремятся возложить на Россию ответственность «за плачевную ситуацию, складывающуюся вокруг ДОН». Гаврилов говорил, что «все идет к развалу договора». Однако ни на какие односторонние уступки Москва не пойдет, и если ничего не изменится, российская сторона выйдет из договора к концу мая, предупреждал он.

Договор по открытому небу был заключен в 1992 году в Хельсинки. Договор позволяет авиации его участников совершать инспекционные полеты над территорией других стран, проводя аэрофотосъемку.

Договор по открытому небу денонсация Госдума новости
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