В Думе оценили сроки выхода России из Договора по открытому небу

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Скорая денонсация Договора по открытому небу (ДОН) со стороны России является единственно возможным решением, так как смысл этого соглашения теряется после решения США выйти из него, сказал РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Госдума примет документ о денонсации соглашения в ближайшее время. «Думаю, это (законопроект о денонсации ДОН. — РБК) будет принято в ближайшие дни, не будет долгого обсуждения. Это единственно возможное решение, потому что смысл этого соглашения теряется, если Соединенные Штаты выходят из него», — считает депутат.

Первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Юрий Олейников, говоря о возможных сроках принятия проекта закона, высказал мнение, что он будет принят в течение месяца.

«Это давняя история, мы знаем об этом уже год. Как говорится, не мы первые. Думаю, что буквально в течение месяца его примут», — сказал Олейников РБК.