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Политика ,  
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Дума приоритетом рассмотрит денонсацию Договора об открытом небе

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет Государственной думы в приоритетном порядке рассмотрит законопроект по денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на совете Государственной думы», — заявил Володин.

Также он отметил, что соглашение по открытому небу работает почти 30 лет и дает право участникам договора совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, при этом не ограничивая и не запрещая каких‑либо категорий вооружений. Володин подчеркнул, что Америка первая и в одностороннем порядке вышла из ДОНа, что послужило ответной реакцией со стороны России. «Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности», — заявил спикер.

Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу
Политика
Владимир Путин

Утром 11 мая президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу. «22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств — участников договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

В начале мая глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что у США «месяц на раздумья» по вопросу Договора по открытому небу. Новый президент США Джо Байден никак не отреагировал на предложение России вернуться в договор.

Россия объяснила выход из Договора по открытому небу в январе тем, что остальные участники договора не могут гарантировать России непередачу данных наблюдательных полетов странам, не являющимся участниками ДОНа. Также в феврале Константин Гаврилов заявил, что Россия готова вернуться в Договор по открытому небу, но при условии, что США пересмотрят свое решение.

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США решили выйти из Договора по открытому небу. Главное
Политика
Фото:Matt York / AP

В мае 2020 года занимавший пост президента США Дональд Трамп заявил, что США не могут оставаться в договоре из-за нарушений России. Также США утверждали, что Россия необоснованно ограничила географию полетов у границ Грузии и возможность наблюдения в Калининградской области, а в 2019 году отказала в наблюдательном полете во время учений «Центр-2019». В ноябре 2020 года США вышли из Договора по открытому небу, отметив, что Россия «грубо нарушала договор годами».

Договор по открытому небу США Россия Госдума
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Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу
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