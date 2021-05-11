Дума приоритетом рассмотрит денонсацию Договора об открытом небе

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Совет Государственной думы в приоритетном порядке рассмотрит законопроект по денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на совете Государственной думы», — заявил Володин.

Также он отметил, что соглашение по открытому небу работает почти 30 лет и дает право участникам договора совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, при этом не ограничивая и не запрещая каких‑либо категорий вооружений. Володин подчеркнул, что Америка первая и в одностороннем порядке вышла из ДОНа, что послужило ответной реакцией со стороны России. «Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности», — заявил спикер.

Утром 11 мая президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу. «22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств — участников договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к проекту.