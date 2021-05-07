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Венгерская лаборатория подтвердила надежность «Спутника V» в Словакии

Первые результаты исследований вакцины «Спутник V» венгерской лабораторией говорят о надежности вакцины. Об этом рассказал глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский в эфире телеканала ТА3.

«Уже есть некоторые результаты испытаний вакцины «Спутник V» из Венгрии. По словам Ленгварского, с ними все в порядке, и пока ожидаются результаты исследований российской стороны», — говорится в сообщении телеканала.

При этом Ленгварский не рассказал, будет ли использование российской вакцины одобрено в Словакии после окончательных результатов исследований.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Словакия стала второй страной ЕС, которая ранее зарегистрировала «Спутник V» без одобрения европейского регулятора. Страна договорилась с Россией о закупке 2 млн доз вакцины. Однако позже Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал эту партию «Спутника V» и якобы пришел к заключению, что она не идентична той, что получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В РФПИ эти сообщения назвали фейком и потребовали у словацких властей вернуть партии вакцины, чтобы ее можно было использовать в других странах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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