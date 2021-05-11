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Израиль сообщил о пуске около 150 ракет из сектора Газа

Около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за последние шесть часов. Об этом сообщает в Twitter Армия Израиля.

«Более 150 ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю с 18:00 (совпадает с мск — РБК.) сегодня, 10 мая», — говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы армии Джонатан Конрикус заявил, что Израиль рассматривает произошедшее как «серьезную атаку», которая не останется без ответа.

В Палестине заявили о гибели 20 человек при авиаударах Израиля
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Ранее Израиль нанес удар в ответ на пуск ракет из сектора Газа. После этого Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате израильских авиаударов в секторе погибли 20 человек, в том числе девять детей. Еще 65 человек пострадали.

Ракетные обстрелы продолжаются на фоне напряженности в Восточном Иерусалиме, где происходят столкновения израильских полицейских с палестинцами. Вечером 7 мая столкновения произошли в двух районах города: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению израильского суда проводилось выселение ряда арабских семей, что привело к протестам.

Издание The Times of Israel со ссылкой на Красный Полумесяц 10 мая писало, что в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе пострадали 278 палестинцев.

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