Израиль сообщил о пуске около 150 ракет из сектора Газа

Около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за последние шесть часов. Об этом сообщает в Twitter Армия Израиля.

«Более 150 ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю с 18:00 (совпадает с мск — РБК.) сегодня, 10 мая», — говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы армии Джонатан Конрикус заявил, что Израиль рассматривает произошедшее как «серьезную атаку», которая не останется без ответа.

Ранее Израиль нанес удар в ответ на пуск ракет из сектора Газа. После этого Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате израильских авиаударов в секторе погибли 20 человек, в том числе девять детей. Еще 65 человек пострадали.