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В Палестине заявили о гибели 20 человек при авиаударах Израиля

По меньшей мере 20 человек погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает агентство WAFA со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

По данным ведомства, среди погибших насчитывается девять детей. Пострадали при авиаударах 65 человек, из них трое находятся в критическом состоянии.

Ранее, 10 мая, в Израиле сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа. По данным Армии обороны страны, с территории сектора было выпущено семь ракет. В Израиле был ранен один местный житель.

Израиль нанес ответные ракетные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
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Фото:Mohammed Salem / Reuters

После этого Израиль нанес ответный удар. Представитель армии страны, бригадный генерал Хеди Зильберман, говорил, что в результате атаки трое боевиков ХАМАС в северной части сектора Газа были убиты.

Ракетные обстрелы продолжаются на фоне напряженности в Восточном Иерусалиме, где происходят столкновения израильских полицейских с палестинцами. В частности, не менее 278 палестинцев пострадали во время столкновений с полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Израиль Палестина сектор Газа авиаудары
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