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В Израиле сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Об этом израильская армия сообщила в Twitter.

«Прямо сейчас по южному Израилю идет обстрел ракет», — сказано в сообщении.

Также сообщается о сиренах ракетной тревоги в Иерусалиме и городе Бейт-Шемеш. Позже в армии сообщили об одном раненом гражданском лице с израильской стороны, пострадавший был экстренно доставлен в больницу.

The Times of Israel уточняет, что всего было выпущено семь ракет в сторону Иерусалима. По словам военных, один из снарядов был перехвачен силами ПВО Израиля. Остальные, похоже, приземлились на открытой местности, пишет издание.

Издание отмечает, что ответственность за нападения взяла террористическая группировка «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России).

Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
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10 мая танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетные обстрелы со стороны сектора Газа. Отмечалось, что на израильскую территорию прилетели четыре ракеты, а также воздушные шары со взрывчаткой.

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Ракетные обстрелы происходят на фоне возросшей напряженности в Восточном Иерусалиме, где несколько дней подряд отмечаются столкновения полицейских с палестинцами.

Ранее сообщалось, что не менее 278 палестинцев получили ранения утром 10 мая в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Более 200 человек госпитализированы, сообщило представительство Красного Креста и Красного Полумесяца.

Израиль запуск ракеты сектор Газа обстрел
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