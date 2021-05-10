В Израиле сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа

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Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Об этом израильская армия сообщила в Twitter.

«Прямо сейчас по южному Израилю идет обстрел ракет», — сказано в сообщении.

Также сообщается о сиренах ракетной тревоги в Иерусалиме и городе Бейт-Шемеш. Позже в армии сообщили об одном раненом гражданском лице с израильской стороны, пострадавший был экстренно доставлен в больницу.

The Times of Israel уточняет, что всего было выпущено семь ракет в сторону Иерусалима. По словам военных, один из снарядов был перехвачен силами ПВО Израиля. Остальные, похоже, приземлились на открытой местности, пишет издание.

Издание отмечает, что ответственность за нападения взяла террористическая группировка «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России).