В ЕС заявили о подготовке санкций против Минска за преследование поляков

Жозеп Боррель (Фото: Olivier Matthys / AP)

В Совете ЕС идет работа над очередным пакетом санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает Deutsche Welle.

«В Белоруссии режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан <...> Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели», — сказал он.

Боррель также отметил, что в четвертом пакете санкций будет учтено «все происходящее в стране», включая преследование польского меньшинства.

7 мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск подготовит ответные меры в отношении Запада на случай продолжения его санкционной политики. Он пообещал, что эти меры будут адекватными складывающейся ситуации. «Без ответа никакие шаги наших оппонентов и европейских, западных стран не останутся», — добавил он.