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Политика ,  
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В ЕС заявили о подготовке санкций против Минска за преследование поляков

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Matthys / AP)

В Совете ЕС идет работа над очередным пакетом санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает Deutsche Welle.

«В Белоруссии режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан <...> Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели», — сказал он.

Боррель также отметил, что в четвертом пакете санкций будет учтено «все происходящее в стране», включая преследование польского меньшинства.

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7 мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск подготовит ответные меры в отношении Запада на случай продолжения его санкционной политики. Он пообещал, что эти меры будут адекватными складывающейся ситуации. «Без ответа никакие шаги наших оппонентов и европейских, западных стран не останутся», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству представить ему информацию о крупных европейских компаниях, которые работают в стране, и пригрозил этим компаниям ответными мерами, если ЕС введет против республики санкции. «Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат», — сказал президент.

В конце марта Лукашенко также подписал указ «О применении специальных мер», согласно которому власти могут запретить ввоз товаров и импорт услуг из стран, которые приняли ограничения против белорусских граждан или компаний. Запрет уже был введен против продукции Liqui Moly, Škoda Auto и косметики Beiersdorf (бренды Nivea, Eucerin и др.).

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