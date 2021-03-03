Российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика США над Балтийским морем

Су-27 (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Российский истребитель Су-27 сопроводил два американских стратегических бомбардировщика В-1В над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в РБК.

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили два объекта, приближавшихся к российской границе.

Для идентификации воздушных целей и недопущения пересечения границы в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж самолета определил, что объектами были стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США, и истребитель сопроводил их над акваторией Балтийского моря.

В центре управления подчеркнули, что нарушения российской границы допущено не было, а полет Су-27 осуществлялся по международным правилам использования воздушного пространства.