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Российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика США над Балтийским морем

Су-27
Су-27 (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Российский истребитель Су-27 сопроводил два американских стратегических бомбардировщика В-1В над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в РБК. 

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили два объекта, приближавшихся к российской границе.

Для идентификации воздушных целей и недопущения пересечения границы в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж самолета определил, что объектами были стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США, и истребитель сопроводил их над акваторией Балтийского моря.

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В центре управления подчеркнули, что нарушения российской границы допущено не было, а полет Су-27 осуществлялся по международным правилам использования воздушного пространства.

В середине февраля Су-27 перехватили группу из самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации Mirage 2000 ВВС Франции над Черным морем.

Ранее в Минобороны России сообщали о перехвате разведывательного самолета Falcon 20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Для его сопровождения был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

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