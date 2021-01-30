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МиГ-31БМ перехватил самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31БМ перехватил разведывательный самолет Falcon 20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря, сообщает Национальный центр управления обороной, передает ТАСС.

В воздух был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ». Объект был опознан как норвежский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Российский экипаж сопроводил его над акваторией Баренцева моря, после чего вернулся на аэродром базирования.

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«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отмечается в сообщении. Норвежский самолет не нарушил российской границы.

В начале января в Министерстве обороны заявили, что у границ России в 2020 году было обнаружено около 4 тыс. боевых и разведывательных самолетов и дронов. Военные перехватили и сопроводили 2,9 тыс. воздушных объектов боевой и более 1,1 тыс. разведывательной авиации. Всего в прошлом году было замечено более 1 млн воздушных объектов у российских границ.

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