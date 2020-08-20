Танки армии Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Танки израильской армии нанесли удар по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров. Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ, IDF) в Twitter.

«Террористы запускали взрывоопасные воздушные шары из Газы в Израиль в течение всего дня, вызывая пожары на суше по всему югу Израиля. В ответ наши танки просто атаковали военные посты ХАМАСа в Газе», — говорится в сообщении.

17 августа военные Израиля нанесли удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.

ХАМАС — палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. Страны ЕС, США, Канада, Израиль, а также Великобритания (только боевое крыло) признали его террористической организацией. Организация запрещена в Египте и Иордании. Россия не причисляет эту партию к террористическим организациям, однако решительно осуждает проводившиеся ею теракты.