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Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет

Израильские танки нанесли удары по военным постам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет и шаров со взрывчаткой. Об этом сообщает в Twitter армия Израиля.

«В ответ на воздушные шары со взрывчаткой и четыре ракеты, выпущенные вчера в сторону Израиля из Газы, танки вооруженных сил Израиля только что нанесли удар по террористическим объектам ХАМАС в Газе», — говорится в сообщении.

Ранее израильская армия сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты. Одну из них перехватила система ПРО «Железный купол». Позже военные зафиксировали еще два пуска из Газы, ракеты упали на территории самого сектора, не перелетев границу.

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Фото:Abid Katib / Getty Images

В конце апреля армия Израиля также сообщала о запуске в сторону территории страны трех ракет из сектора Газа. Одну из ракет перехватила система ПВО «Железный купол», еще две разорвались у забора безопасности на границе с сектором. Позже с территории сектора Газа по Израилю было выпущено еще пять ракет. В ответ Израиль открыл огонь по объектам ХАМАС.

ХАМАС — палестинское исламистское движение. Страны ЕС, США, Канада, Израиль признали организацию террористической. Россия не считает ХАМАС террористической организацией.

Израиль ХАМАС танки запуск ракет
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