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Турпоток в Сочи на майские праздники вырос на 55% по сравнению с 2019-м

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Туристический поток в Сочи на майские праздники в 2021 году вырос на 55% (на 82 тыс. человек) по сравнению с тем же периодом «доковидного» 2019-го. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Общий турпоток на курорт с 1 по 10 мая составил 232 тыс. человек. Средняя загрузка за этот период — 82,4%», — говорится в сообщении.

Так, в 2019 году за период майских праздников Сочи посетили около 150 тыс. человек.

В администрации отметили, что сейчас город может принять 137 тыс. туристов — в городе работают 975 «коллективных средств размещения». Высокая нагрузка отмечена в санаториях и крупных гостиничных комплексах. Пиковым днем стало 6 мая, когда в городе находились 122 тыс. гостей.

«Сейчас наблюдается отток гостей из города. Поручил всем ответственным службам усилить контроль. В первую очередь — за соблюдением мер безопасности и требований Роспотребнадзора», — отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Решение о дополнительных выходных Путин принял 23 апреля, в ходе совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. По мнению главы Роспотребнадзора, в майские праздники люди часто ездят за город и обратно в общественном транспорте, миграционные потоки внутри страны увеличиваются, что может в дальнейшем отрицательно сказаться на эпидемиологической ситуации с COVID-19 в России. Так, в этом году к майским выходным добавилось четыре дня — с 4 по 7 мая.

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Из-за закрытого авиасообщения с Турцией многие россияне вынужденно проводят отпуск внутри страны, из-за чего многие туроператоры отмечают возросший спрос и нагрузку. В Роспотребнадзоре также советовали россиянам уехать на майские праздники за город, поскольку большое скопление людей, в том числе и вне помещений, повышает риск заражения COVID-19.

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