Турпоток в Сочи на майские праздники вырос на 55% по сравнению с 2019-м

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Туристический поток в Сочи на майские праздники в 2021 году вырос на 55% (на 82 тыс. человек) по сравнению с тем же периодом «доковидного» 2019-го. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Общий турпоток на курорт с 1 по 10 мая составил 232 тыс. человек. Средняя загрузка за этот период — 82,4%», — говорится в сообщении.

Так, в 2019 году за период майских праздников Сочи посетили около 150 тыс. человек.

В администрации отметили, что сейчас город может принять 137 тыс. туристов — в городе работают 975 «коллективных средств размещения». Высокая нагрузка отмечена в санаториях и крупных гостиничных комплексах. Пиковым днем стало 6 мая, когда в городе находились 122 тыс. гостей.

«Сейчас наблюдается отток гостей из города. Поручил всем ответственным службам усилить контроль. В первую очередь — за соблюдением мер безопасности и требований Роспотребнадзора», — отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.