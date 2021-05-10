Глава дипломатии ЕС оценил ситуацию в отношениях с Россией

Жозеп Боррель (Фото: Olivier Matthys / AP)

В ЕС не увидели улучшений в отношениях с Россией. Об этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал перед началом заседания глав МИД, передает Swissinfo.ch.

«Ситуация с Россией не улучшается», — констатировал он. При этом Боррель добавил, что «многое изменилось» и в отношениях США и ЕС.

Напряженность в отношениях Москвы и Брюсселя усилилась в последние несколько месяцев на фоне ареста и отправки в колонию оппозиционера Алексея Навального, эскалации ситуации в Донбассе и переброске российских войск к границе, а также взаимных высылок дипломатов и создания в России списка «враждебных государств».





Ранее главы МИД Германии и Словакии поддержали начало диалога с Москвой. «Мы готовы к диалогу. Пора, чтобы Москва тоже вернулась к нему», — сказал глава немецкого МИДа Хайко Маас. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, в свою очередь, призвал «остановить негативную спираль развития отношений с Россией».

В конце апреля Россия ввела персональные санкции в отношении представителей ЕС. В черный список попали восемь чиновников и политиков. Это решение было связано с введенными в марте антироссийскими санкциями.