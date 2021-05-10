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Глава дипломатии ЕС оценил ситуацию в отношениях с Россией

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Matthys / AP)

В ЕС не увидели улучшений в отношениях с Россией. Об этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал перед началом заседания глав МИД, передает Swissinfo.ch.

«Ситуация с Россией не улучшается», — констатировал он. При этом Боррель добавил, что «многое изменилось» и в отношениях США и ЕС.

Напряженность в отношениях Москвы и Брюсселя усилилась в последние несколько месяцев на фоне ареста и отправки в колонию оппозиционера Алексея Навального, эскалации ситуации в Донбассе и переброске российских войск к границе, а также взаимных высылок дипломатов и создания в России списка «враждебных государств».

Боррель назвал «лишенными оснований» санкции России против чиновников ЕС
Политика
Жозеп Боррель

Ранее главы МИД Германии и Словакии поддержали начало диалога с Москвой. «Мы готовы к диалогу. Пора, чтобы Москва тоже вернулась к нему», — сказал глава немецкого МИДа Хайко Маас. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, в свою очередь, призвал «остановить негативную спираль развития отношений с Россией».

В конце апреля Россия ввела персональные санкции в отношении представителей ЕС. В черный список попали восемь чиновников и политиков. Это решение было связано с введенными в марте антироссийскими санкциями.

Жозеп Боррель тогда назвал решение российских властей неприемлемым и лишенным юридических оснований. «Это решение, прямо направленное против Европейского союза и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно», — сказал он.

Россия ввела санкции в ответ на действия Евросоюза, который в марте ввел персональные санкции из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Позднее ЕС также утвердил санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, «причастных к нарушению прав человека».

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