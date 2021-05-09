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В Новосибирске возбудили дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Следователи СК в Новосибирске после проверки возбудили уголовное дело по факту несвоевременной выдачи 93-летней ветерану тыла положенных лекарств. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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«В ходе следствия установлено, что в период с января 2020-го по май 2021 года сотрудники аптечного пункта несвоевременно выдавали лекарственные средства, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности 93-летней женщины», — говорится в сообщении.

Седьмого мая проверку организовала прокуратура Новосибирской области. «Обращения к властям (после жалоб) помогают лишь разово решить проблему. По словам внука ветерана, в поликлинике № 27, где есть льготная аптека, выдают вместо назначенных лекарств их аналоги», — говорится в сообщении.

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