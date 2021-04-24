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Более 30 тыс. ветеранов в России и Прибалтике получат выплаты к 9 мая

Ко Дню Победы 9 мая свыше 33 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны из России, Латвии, Эстонии и Литвы получат ежегодные выплаты в размере 10 тыс. руб. Об этом сообщает «Российская газета», со ссылкой на информацию Пенсионного фонда России (ПФР).

В Пенсионном фонде уточнили, что ежегодные выплаты ветераны получат одновременно с пенсией. Соответствующие средства перечисляются в соответствии с указом президента России от 2019 года «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

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В прошлом году по случаю 75-й годовщины Победы выплаты ветеранам
повысили до 75 тыс. руб. В правительстве пояснили, что на них могли рассчитывать только участники и инвалиды войны, их вдовы и бывшие малолетние узники концлагерей. Труженики тыла и бывшие взрослые узники концлагерей получили по 50 тыс. руб. Всего единовременную выплату планировали выплатить примерно миллиону россиян.

выплаты ветераны Пенсионный фонд РФ 9 мая Великая Отечественная Война Прибалтика
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