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Политика ,  
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Володин после встречи с ветераном призвал кабмин и ЦБ задуматься

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после встречи в Саратове с 90-летней пенсионеркой, ветераном, которая раскритиковала российские власти, выразил надежду, что правительство страны и Центральный банк задумаются.

«Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются», — написал он в Telegram.

Володин подчеркнул, что люди ждут от депутатов, что те темы, которые они поднимают, будут обозначены перед председателем Центрального банка, генеральным прокурором, министрами. «Это то, о чем спрашивают наши избиратели, граждане нашей страны — вот такие бабушки, как Анна Александровна, молодые люди», — добавил он.

Старушка задала Володину вопрос «скажи, умный мужик» о гробовых и газе
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Ранее сторонники Володина разместили видео его рабочей поездки в Саратов, в ходе которой он подошел к ветерану, которая раскритиковала российские власти. Так, женщина указала на то, что у России огромная территория и много богатств, но у многих людей дома нет газа, а ее «гробовые» лежат в банке по ставке, которая ниже инфляции.

Пенсионерка добавила, что от происходящего в стране ей хочется плакать, и спросила Володина о том, «сколько врать можно». Председатель Госдумы России ответил ей, что «все закончится».

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