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Путин поздравил с Днем Победы последнего живущего в КНДР ветерана

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы 105-летнего ветерана из Северной Кореи Ли Ён Сук. Праздничное поздравление и букет цветов от главы государства для нее российский посол в КНДР Александр Мацегора передал директору первого департамента Европы северокорейского МИДа Кан Сон Хо, сообщается на странице посольства России в социальной сети Facebook.

В дипломатическом представительстве отметили, что Ли Ён Сук — «последний оставшийся в живых в КНДР ветеран Великой Отечественной войны». Она участвовала в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов в составе 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии. СССР объявил войну Японии 8 августа. Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные фронты под общим командованием маршала Александра Василевского перешли в наступление. В Корее японцев разгромила 25-я армия 1-го Дальневосточного фронта. 15 августа император Японии объявил о прекращении сопротивления. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции страны.

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В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что корейский народ «с честью выполнил высокую освободительную миссию — сокрушил нацизм, спас народы Европы от порабощения».

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Фото:duma.gov.ru

Путин пожелал 105-летней жительнице КНДР здоровья, успехов и благополучия.

В конце апреля президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы, назвав праздник святым. «Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником», — сказал Путин.

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Глава государства ранее в том же месяце ужесточил ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Виновные будут оштрафованы на сумму от 3 млн до 5 млн руб. либо приговорены к принудительным работам на пять лет или даже лишению свободы на тот же срок.

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