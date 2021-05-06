Путин поздравил с Днем Победы последнего живущего в КНДР ветерана

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы 105-летнего ветерана из Северной Кореи Ли Ён Сук. Праздничное поздравление и букет цветов от главы государства для нее российский посол в КНДР Александр Мацегора передал директору первого департамента Европы северокорейского МИДа Кан Сон Хо, сообщается на странице посольства России в социальной сети Facebook.

В дипломатическом представительстве отметили, что Ли Ён Сук — «последний оставшийся в живых в КНДР ветеран Великой Отечественной войны». Она участвовала в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов в составе 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии. СССР объявил войну Японии 8 августа. Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные фронты под общим командованием маршала Александра Василевского перешли в наступление. В Корее японцев разгромила 25-я армия 1-го Дальневосточного фронта. 15 августа император Японии объявил о прекращении сопротивления. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции страны.

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В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что корейский народ «с честью выполнил высокую освободительную миссию — сокрушил нацизм, спас народы Европы от порабощения».