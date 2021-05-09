Зеленский заявил о вкладе украинцев в победу

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит приуменьшить роль украинцев в достижении победы. «Это была совместная победа, где все страны и народы, которые боролись с нацизмом, были важными, без приставки более или менее», — отметил президент. Текст обращения опубликован на сайте президента Украины.

«Мы не забудем и не устанем ежегодно вспоминать сами и напоминать другим, что 30 апреля 1945 года Знамя Победы над Рейхстагом устанавливал украинец Алексей Берест. Что выходец из семьи украинских лемков Стренк устанавливал флаг США на Иводзиме. Что 2 сентября 1945 года акт о безоговорочной капитуляции Японии на линкоре «Миссури» принимал украинец, генерал-лейтенант Кузьма Деревянко», — заявил Зеленский.

Ранее к гражданам Украины обратился бывший президент страны Петр Порошенко. В ходе своего выступления он заявил, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер — «одного поля ягоды».

При Порошенко Верховная рада приняла закон, который приравнял коммунизм к нацизму. В стране запрещены символики обеих идеологий.