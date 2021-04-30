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Политика ,  
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Путин назвал День Победы святым праздником

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы, который назвал «святым праздником». Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником», — сказал Путин.

Также Путин отметил, что проект «Слово солдата Победы», который собирает в архив воспоминания ветеранов, их рассказы о событиях войны, фотографии и документы, выполняет важную миссию по сохранению исторической памяти, преемственности традиций патриотизма.

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Владимир Путин

В этом году парад на Красной площади по случаю Дня Победы 9 мая пройдет в обычном формате.

В параде на Красной площади будут участвовать более 12 тыс. военнослужащих, 190 единиц современной и исторической наземной военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

По центру города проедут танки Т-90М и «Армата», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2», С-400, бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун». Над Красной площадью пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-26Н и другие.

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