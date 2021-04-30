Путин назвал День Победы святым праздником

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы, который назвал «святым праздником». Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником», — сказал Путин.

Также Путин отметил, что проект «Слово солдата Победы», который собирает в архив воспоминания ветеранов, их рассказы о событиях войны, фотографии и документы, выполняет важную миссию по сохранению исторической памяти, преемственности традиций патриотизма.

В этом году парад на Красной площади по случаю Дня Победы 9 мая пройдет в обычном формате.