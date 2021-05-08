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Порошенко упомянул Путина в обращении к украинцам перед Днем Победы

Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Бывший глава Украины Петр Порошенко обратился к гражданам страны с поздравлением по случаю Дня Победы, в котором назвал руководителя СССР Иосифа Сталина и канцлера нацистской Германии Адольфа Гитлера «одного поля ягодами», а также сравнил их с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующую запись украинский экс-президент опубликовал в Facebook.

По его словам, первыми жертвами Второй мировой войны стали поляки и украинцы в сентябре 1939 года. Экс-президент Украины пояснил, что, по его мнению, войну начали коммунистический и нацистский «тоталитарные режимы».

«Гитлер и Сталин — одного поля ягоды», — написал Порошенко. Он также сравнил их с Путиным, который, по мнению Порошенко, «уничтожает международное право».

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Экс-президент упомянул в том числе и принятый при его администрации закон, который уравнивает коммунизм и нацизм.

В 2015 году Верховная рада Украины установила в качестве государственного праздника День памяти жертв Второй мировой войны. Он должен отмечаться 8 мая. Таким образом украинские власти ушли в том числе и от использования термина «Великая Отечественная война» на официальном уровне.

Тогда же украинский парламент приравнял коммунизм к нацизму, запретив использование как нацистской, так и коммунистической символики.

Порошенко и ранее неоднократно критиковал Россию в контексте Дня Победы. Так, в 2018 году он заявил, что Москва «монополизировала победу», и сказал, что «нацизм одолел прежде всего украинский солдат». В 2019-м он сказал, что Украина выработала свой собственный сценарий праздника и ушла от «кремлевского победобесия».

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