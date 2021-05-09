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В Совфеде назвали провокацией учения НАТО в Эстонии

Фото: 82ndAirborneDivision / Facebook
Фото: 82ndAirborneDivision / Facebook

Военные учения НАТО в Эстонии являются провокацией против России и превращают прибалтийскую страну в «активную мишень для возможного ответного удара». Об этом, как передает RT, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Когда мы на своей территории перемещаем войска, это считается угрозой всем странам, а то, что они прислали в Эстонию свой контингент, — это считается нормой. Причем когда-то обещали, что эта страна будет пассивным членом НАТО, а сейчас ее превращают в активную мишень для возможного ответного удара», — заявил Джабаров.

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Фото:USArmyEURAF / Twitter

Он заявил, что Россию нарочно провоцируют на ответные меры, «чтобы потом заклеймить как агрессоров и наказать санкциями».

5 мая в Эстонии высадились десантники США и Великобритании. Они принимают участие в учения Swift Responce, которые являются частью учений НАТО Defender Europe 2021 под руководством США. В Swift Response принимают участие около 2,5 тыс. военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Маневры завершатся 14 мая.

Учения Defender Europe пройдут в 16 европейских странах, в них будут задействованы 28 тыс. военнослужащих.

НАТО Совет Федерации Владимир Джабаров Эстония учения
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