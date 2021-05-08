Эксперты оценили опасность прошедшей в Эстонии высадки десанта США

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В прошедшей в Эстонии высадке американских и британских военных нет новых угроз для России, сообщил РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«С одной стороны, это вроде масштабно, но с другой, капля в море относительно всех потенциалов, которые есть в регионе, как наших, так и НАТО. Это скорее предназначено для укрепления уверенности стран НАТО в том, что США и их союзники готовы обеспечить и продолжают оставаться готовыми обеспечить их безопасность», — сказал он.

Применимость воздушного десанта к реальной обстановке боевых действий вызывает у эксперта сомнения. По его словам, такого рода десантирование — тяжелая операция с высокой вероятностью провала, поскольку противнику легко ей противодействовать.

«Более того, чем меньше американские союзники, которые находятся у наших границ будут переживать за свою безопасность, чем меньше они будут нагнетать истерию вокруг мифических российских угроз, тем больше будет пространства для повышения управляемости ситуации в области военной безопасности в Европе в целом», — заключил Стефанович.