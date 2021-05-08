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Эксперты оценили опасность прошедшей в Эстонии высадки десанта США

Фото: USArmyEURAF / Twitter
Фото: USArmyEURAF / Twitter

В прошедшей в Эстонии высадке американских и британских военных нет новых угроз для России, сообщил РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«С одной стороны, это вроде масштабно, но с другой, капля в море относительно всех потенциалов, которые есть в регионе, как наших, так и НАТО. Это скорее предназначено для укрепления уверенности стран НАТО в том, что США и их союзники готовы обеспечить и продолжают оставаться готовыми обеспечить их безопасность», — сказал он.

Применимость воздушного десанта к реальной обстановке боевых действий вызывает у эксперта сомнения. По его словам, такого рода десантирование — тяжелая операция с высокой вероятностью провала, поскольку противнику легко ей противодействовать.

В Эстонии начались военные учения США Swift Response
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«Более того, чем меньше американские союзники, которые находятся у наших границ будут переживать за свою безопасность, чем меньше они будут нагнетать истерию вокруг мифических российских угроз, тем больше будет пространства для повышения управляемости ситуации в области военной безопасности в Европе в целом», — заключил Стефанович.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что высадка десанта в Эстонии — демонстрация силы и попытка провокации России накануне Дня Победы. По его мнению, военные могут отрабатывать захват объектов в Белоруссии и России.

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В то же время эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, как и Стефанович, считает, что прямую угрозу учения и высадка десанта не несут. По его словам, об этом говорит и отказ Москвы от переброски войск в регион. При этом в действиях стран НАТО в целом угроза есть, поскольку в учениях обозначена конкретная сторона — Россия, говорит эксперт.

«В наших учениях такого нет: мы всегда говорим о вероятном противнике», — поясняет Леонков.

В ночь с 7 на 8 мая в Эстонии высадились примерно 800 парашютистов из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. В ходе десантирования сбрасывались не только бойцы, но также техника и оборудование. В учениях приняли участие и военнослужащие 16-й десантно-штурмовой бригады британской армии.

Мероприятия проходят в рамках Swift Response 21 — начальной части масштабных учений Defender Europe 21. Последние должны стать крупнейшими учениями НАТО в странах Европы за прошедшие 25 лет. Они проходят в 16 европейских государствах.

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