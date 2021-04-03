В Совфеде ответили на заявления Киева об отработке НАТО войны с Россией

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Ни США, ни НАТО не пойдут на войну с Россией из-за Украины, а представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, заявивший о том, что натовские учения Defender Europe 2021 проводятся для отработки возможного военного конфликта с Россией, отличается «воинственными заявлениями», которые по своей сути являются чистой провокацией, заявил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«[Алексей] Арестович постоянно делает громкие, воинственные заявления в отношении России. Я думаю, НАТО может только в очень плохом сне присниться война с Россией», — сказал Цеков.

По его мнению, цель учений альянса — «отработать деньги», которые выделяются на его содержание, а Украина является лишь «бесплатным полигоном».

Арестович своими заявлениями пытается подтолкнуть Украину на вооруженный конфликт с Россией, рассчитывая при этом на поддержку НАТО, отметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Этот господин даже не понимает, что ни Америка, ни НАТО за Украину драться с Россией не собираются, — указал сенатор. — И если он хочет окончательно поссорить наши народы и быть проклятым в будущем своим народом, наверное, он может такие слова говорить».