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В Совфеде ответили на заявления Киева об отработке НАТО войны с Россией

Фото: Martyn Aim / Getty Images
Фото: Martyn Aim / Getty Images

Ни США, ни НАТО не пойдут на войну с Россией из-за Украины, а представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, заявивший о том, что натовские учения Defender Europe 2021 проводятся для отработки возможного военного конфликта с Россией, отличается «воинственными заявлениями», которые по своей сути являются чистой провокацией, заявил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«[Алексей] Арестович постоянно делает громкие, воинственные заявления в отношении России. Я думаю, НАТО может только в очень плохом сне присниться война с Россией», — сказал Цеков.

По его мнению, цель учений альянса — «отработать деньги», которые выделяются на его содержание, а Украина является лишь «бесплатным полигоном».

Арестович своими заявлениями пытается подтолкнуть Украину на вооруженный конфликт с Россией, рассчитывая при этом на поддержку НАТО, отметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Этот господин даже не понимает, что ни Америка, ни НАТО за Украину драться с Россией не собираются, — указал сенатор. — И если он хочет окончательно поссорить наши народы и быть проклятым в будущем своим народом, наверное, он может такие слова говорить».

По его словам, война между Россией и Украиной — «заветная цель» многих российских врагов. Но если страны все-таки вступят в конфликт друг с другом, то «речь пойдет о потере Украиной своей государственности», предупредил Джабаров.

Он призвал Киев «умерить свой пыл» и не рассчитывать «на дядюшку Сэма»: он вряд ли будет воевать с Россией.

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Арестович ранее, 3 апреля, назвал целью учений НАТО Defender Europe 2021 отработку возможной войны с Россией. «В акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается, ну давайте прямым текстом, война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», — сказал он.

Североатлантический альянс в апреле и мае планирует провести крупнейшие за последние 25 лет военные учения Defender Europe. Они пройдут на территории 16 европейских стран, в них будут задействованы 20 тыс. американских военных и 17 тыс. военных из других стран альянса и не входящих в него стран-союзников, в том числе и с Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о запланированных учениях НАТО, предупредил о неизбежных ответных действиях.

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