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В Совфеде допустили сокращение рабочей недели для молодых мам

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В России могут сократить рабочую неделю для отдельных категорий граждан, например для молодых мам. Об этом заявил сенатор от Курской области, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью Ura.ru.

«Для определенных категорий, может, будет сокращение. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет», — сказал Рязанский.

По его мнению, этому способствует и активный переход многих предприятий и организаций на удаленку.

По словам Рязанского, сократить власти могут рабочее время в пятницу. При этом полный переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшее время сенатор пока исключил.

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Фото:Paul White / AP

В конце апреля глава Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил провести в регионах эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

По его словам, такой эксперимент можно устроить как в отдельном регионе, так и в группе компаний. Сокращать рабочую неделю Медведев предлагает постепенно — для начала на один, два или три часа. По его словам, зарплата сотрудников в такой ситуации не должна меняться.

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Проведенный в марте сервисом SuperJob опрос показал, что отказ от пятидневки поддерживают только 30% россиян. При этом 47% опрошенных убеждены, что решение о переходе на четырехдневную рабочую неделю должны принимать работодатели. Исследователи указали, что на респондентов повлияло отсутствие ясности о том, что будет с зарплатами при таких изменениях.

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