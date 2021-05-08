В Совфеде допустили сокращение рабочей недели для молодых мам

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В России могут сократить рабочую неделю для отдельных категорий граждан, например для молодых мам. Об этом заявил сенатор от Курской области, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью Ura.ru.

«Для определенных категорий, может, будет сокращение. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет», — сказал Рязанский.

По его мнению, этому способствует и активный переход многих предприятий и организаций на удаленку.

По словам Рязанского, сократить власти могут рабочее время в пятницу. При этом полный переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшее время сенатор пока исключил.