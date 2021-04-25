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В Гидрометцентре назвали регионы с аномально теплой погодой

Температура выше климатической нормы ожидается на Ямале, Чукотке, в Новосибирске, Омске и Красноярске. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если смотреть на аномалии, то Салехард, Новый Уренгой на 10-12 градусов выше нормы. Сейчас прогнозируется до плюс 3 градусов. Это очень необычно для этих регионов», — сказал Вильфанд.

По его словам, ожидается, что 27 апреля будет необычный день в плане распределения температуры. На юге Краснодарского края и в Нижнем Поволжье будет 16-18 градусов. Температура выше 15 градусов ожидается на юге Урала, Амурской области и Хабаровского края, а также в Приморье и на северном побережье Чукотки.

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Синоптик добавил, что в ближайшие два дня температура на Чукотке будет превышать норму на 10-12 градусов, а 27 апреля аномалия составит 15 градусов. По его словам, это связано с «мощным потоком теплых воздушных масс именно в этот регион».

Кроме того, в середине следующей недели температура воздуха в Омске, Новосибирске и Красноярске будет на 8-10 градусов выше нормы. Абсолютные значения будут доходить до 20 градусов.

Также Вильфанд рассказывал, в каких регионах в ближайшее время ожидается холодная погода. По его прогнозам, температура ниже нормы будет в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В частности, в столице в воскресенье ожидается 5-7 градусов тепла. Затем температура повысится до 8-10 градусов, а во второй половине недели может достигнуть 15 градусов.

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