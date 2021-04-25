В Гидрометцентре назвали регионы с аномально теплой погодой

Температура выше климатической нормы ожидается на Ямале, Чукотке, в Новосибирске, Омске и Красноярске. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если смотреть на аномалии, то Салехард, Новый Уренгой на 10-12 градусов выше нормы. Сейчас прогнозируется до плюс 3 градусов. Это очень необычно для этих регионов», — сказал Вильфанд.

По его словам, ожидается, что 27 апреля будет необычный день в плане распределения температуры. На юге Краснодарского края и в Нижнем Поволжье будет 16-18 градусов. Температура выше 15 градусов ожидается на юге Урала, Амурской области и Хабаровского края, а также в Приморье и на северном побережье Чукотки.

Синоптик добавил, что в ближайшие два дня температура на Чукотке будет превышать норму на 10-12 градусов, а 27 апреля аномалия составит 15 градусов. По его словам, это связано с «мощным потоком теплых воздушных масс именно в этот регион».