В США два россиянина признали вину в киберпреступлениях

Четыре человека, среди них двое граждан России и два выходца из Литвы и Эстонии признали вину в распространении вирусных программ, а также кибератаках на финансовые организации и физических лиц в США. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

По данным ведомства, Александр Гричишкин, Андрей Скворцов, Александр Скородумов и Павел Стасси основали организацию, которая предоставляла «пуленепробиваемый» хостинг, позволявший клиентам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными из-за жалоб. Преступной деятельностью обвиняемые занимались с 2008 по 2015 год, уточнили в Минюсте.

«Стасси, Скородумов и Гричишкин признали себя виновными в феврале и марте 2021 года по одному пункту обвинения. Сегодня Скворцов признал себя виновным по такому же обвинению. Все четыре признания вины были предъявлены главному окружному судье США Дениз Пейдж Худ в Восточном округе Мичигана», — говорится в сообщении ведомства.

Вынесение приговора обвиняемым назначено, на 3 июня, 29 июня, 8 июля и 16 сентября, соответственно. Максимальное наказание по вынесенным обвинениям составляет до 20 лет лишения свободы.