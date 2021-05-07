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В США два россиянина признали вину в киберпреступлениях

Четыре человека, среди них двое граждан России и два выходца из Литвы и Эстонии признали вину в распространении вирусных программ, а также кибератаках на финансовые организации и физических лиц в США. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

По данным ведомства, Александр Гричишкин, Андрей Скворцов, Александр Скородумов и Павел Стасси основали организацию, которая предоставляла «пуленепробиваемый» хостинг, позволявший клиентам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными из-за жалоб. Преступной деятельностью обвиняемые занимались с 2008 по 2015 год, уточнили в Минюсте.

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Фото:Adam Berry / Getty Images

«Стасси, Скородумов и Гричишкин признали себя виновными в феврале и марте 2021 года по одному пункту обвинения. Сегодня Скворцов признал себя виновным по такому же обвинению. Все четыре признания вины были предъявлены главному окружному судье США Дениз Пейдж Худ в Восточном округе Мичигана», — говорится в сообщении ведомства.

Вынесение приговора обвиняемым назначено, на 3 июня, 29 июня, 8 июля и 16 сентября, соответственно. Максимальное наказание по вынесенным обвинениям составляет до 20 лет лишения свободы.

В сентябре 2020 года суд в США приговорил гражданина России Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, к семи годам и четырем месяцам тюрьмы. В Минюсте США заявляли, что россиянин взломал компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, после чего занялся продажей личных данных пользователей. Никулин не признал вину.

В Москве его задержание сочли проявлением «охоты» американских спецслужб на российских граждан.

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