Эксперты предупредили о найме «белых хакеров» кибермошенниками

Фото: Adam Berry / Getty Images

Международная хакерская группировка FIN7 начала нанимать «белых хакеров» под видом организаций, которые специализируются на кибербезопасности. Об этом «Коммерсанту» сообщили в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

В компании уточнили, что FIN7 ранее разработала программу-вымогателя, которая блокирует доступ к компьютерной системе или предотвращает считывание данных, и требует выкуп. Теперь кибермошенники атакуют крупные компании США, прикидываясь легальной организацией по кибербезопасности.

Для расширения своего охвата FIN7 начала нанимать специалистов по анализу защищенности информационных систем («белые хакеры»), выдавая себя за представителей израильской и американской компаний по кибербезопасности Check Point Software Technologies и Forcepoint соответственно.

Глава блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин в разговоре с газетой отметил, что нанятые специалисты не подозревают, что работают на кибермошенников. Он призвал «белых хакеров» сохранять бдительность при трудоустройстве.